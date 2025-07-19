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AFAD açıkladı: Ege Denizi'nde korkutan deprem!

Ege Denizi bugün saat 02.22 sularında meydana gelen depremle sarsıldı. AFAD depremin büyüklüğünü 3,6 olarak duyurdu.

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AFAD açıkladı: Ege Denizi'nde korkutan deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi tarafından yapılan açıklamada, Ege Denizi'nde bugün saat 02.22 sıralarında 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin 7.99 kilometre derinlikte meydana geldiği de belirtildi.

 

Kaynak: HABER MERKEZİ