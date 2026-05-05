AFAD açıkladı: Sağanak ve fırtınada 2 kişi hayatını kaybetti

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, 3-4 Mayıs tarihlerinde etkili olan şiddetli fırtına ve yoğun yağışların yol açtığı kazalarda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 33 kişinin yaralandığını açıkladı.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, söz konusu tarihlerde gök gürültülü sağanak, kar yağışı ve kuvvetli fırtına nedeniyle 51 il için "sarı uyarı" verildiği hatırlatıldı. Uyarı yapılan bölgelerde vatandaşların SMS ve anonslarla bilgilendirildiği bildirildi.

Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu illerde toplam 5 bin 126 personel ile 2 bin 49 aracın müdahale çalışmalarında görev yaptığı belirtildi.

864 ihbara müdahale edildi

Açıklamada, 3-4 Mayıs tarihlerinde ülke genelinde alınan 864 ihbara Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, emniyet ve jandarma ekiplerinin hızlı şekilde müdahale ettiği ifade edildi.

Hasar tespit çalışmaları başlatıldı

Şiddetli hava olaylarının yol açtığı kazalarda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin yaralandığı ve yaralıların tedavisinin sürdüğü bildirildi. Açıklamada, hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılar için ise acil şifa dilekleri paylaşıldı.

Ulaşıma kapanan yollarda Karayolları, İl Özel İdareleri ve belediye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü aktarılırken, etkilenen illerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı il müdürlükleri ve defterdarlık ekiplerinin hasar tespit çalışmalarına başladığı kaydedildi.