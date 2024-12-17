AFAD Başkanı açıkladı: Sednaya Hapishanesi'ndeki insanlar bulundu mu?

AFAD Başkanı Memiş, Şam'daki Sednaya Hapishanesi'nde düzenlediği basın toplantısında, Suriye'deki yerel otoritenin Türkiye'den talebi üzerine bölgeye geldiklerini belirtti.

Devrik lider Beşşar Esed'in işkence merkezi Sednaya Hapishanesi'nde mahsur kaldığı düşünülen kişiler için yapılan arama tarama ve kurtarma çalışmaları hakkında bilgi veren Memiş, "Bu hapishanede son bir çalışma yapmak üzere uzman ekiplerimizle buraya gelmiştik. Bugün de çalışmamızı hava aydınlanır aydınlanmaz başlattık ve birazdan da hava kararacak. Çalışmalarımızı arkada görmüş olduğunuz binadaki 3 sektörde tamamladık diyebiliriz." dedi.

Memiş, 120 personel ve 4 arama kurtarma köpeğiyle bölgede çalışma faaliyeti yürüttüklerini söyledi.

AFAD Başkanı, "Binanın tamamı tüm koğuşlar, hücreler ve diğer idari bölümler tarandı, arandı ve neticede herhangi bir canlıya rastlanmadı. Buna ilişkin de iddialar vardı. Hem herhangi bir canlıya rastlayamadık hem de bina içerisine defnedilmiş herhangi bir mahkuma rastlanmadı." ifadelerini kullandı.

Yapılan çalışmada insanlık dışı muamelelerde kullanılan birçok alet ve edevat gördüklerini, bunların hiçbirine dokunmadıklarını kaydeden Memiş, "Binanın her tarafını çok dikkatli ve özenli bir şekilde kontrol ettik. Bununla birlikte bu görmüş olduğumuz alanda ve avluda da çalışmamıza devam ediyoruz." diye konuştu.

"Yarın da bu alanda çalışmamızı inşallah devam ettireceğiz"

Memiş, "Tabelalarda da açıkça göstermişler. Mayınlı bir bölge de var. Dolayısıyla bu açık alanda yapacağımız çalışmalarda daha dikkatli ve özenli olmak durumundayız. Yerel otoriteyle irtibatlı şekilde bu mayınlı alanın tamamen temizlenmesinden sonra da detaylı şekilde arama çalışmasına ilerleyen süreçte devam edebiliriz." dedi.

Bugün binanın içindeki çalışmayı tamamladıklarını aktaran Memiş, "Yarın da bu alanda çalışmamızı inşallah devam ettireceğiz. Biz Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak ve Türk milleti olarak Suriyeli kardeşlerimizin yanındayız. Onların bu zor döneminde onların bu süreçlerinde yardımcı olmaya gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"İnsanların uzuvlarını kaybetmesine yol açan aletler var"

Basın sayesinde bütün dünyanın rejimin insanlık dışı uygulamalarına tanıklık ettiğini vurgulayan Memiş, "Bu zor zamanlarda biz Türkiye Cumhuriyeti devleti ve onun uluslararası insani yardımdan sorumlu teşkilatı AFAD olarak buradaki kardeşlerimizin yanındayız. Başka hiçbir niyetimiz yok. Onların toprak bütünlüğünden yanayız." şeklinde konuştu.

AFAD Başkanı Memiş, sadece Sednaya Hapishanesi için bölgeye gelmediklerine, Türk Kızılay gibi sivil toplum kuruluşlarıyla Suriye'de yardım çalışmalarının yapıldığına işaret etti.

Memiş, "Afetzedelerimizi asla ihmal etmeden dünyanın her yerinde bizden yardım talep eden bütün kardeşlerimizin yanında olmaya gayret ediyoruz." dedi.

Sednaya'da tespit edilen işkence aletleri hakkında da konuşan Memiş, "Sizlerin de zaten görmüş olduğunuz alet ve edevatlar var. Yani söylemeye bile dilim varmıyor. İnsanların uzuvlarını kaybetmesine yol açan aletler var. Gerçekten yani işte pres aletleri var. Başka birtakım şeyler var. Yani burada ifade etmekte güçlük çektiğim asit tankları tespit edildi." diye konuştu.

"Binlerce ceset torbası gördük"

Hapishanede çok sayıda ceset torbasının olmasını anlamlandıramadıklarını vurgulayan Memiş, "Etrafa saçılmış bir vaziyette binlerce ceset torbası gördük. Bir hapishanede bu kadar ceset torbası olması gerçekten çok düşündürücü." ifadesini kullandı.