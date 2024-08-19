AFAD Başkanı Memiş, orman yangınlarına ilişkin bilgileri paylaştı

İzmir Karşıyaka Seyirtepe'de gazetecilere açıklama yapan AFAD Başkanı Okay Memiş, 15 Ağustos'tan itibaren yoğun olarak İzmir, Manisa, Aydın, Uşak, Muğla, Karabük ve Bolu'da etkili olan büyük ölçekli orman yangınlarının yaşandığını ifade etti.

Orman yangınlarından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Memiş, en büyük tesellinin yangınlarda herhangi bir can kaybının yaşanmamış olduğunu dile getirdi.

Yangından etkilenen illerde valilerin başkanlığında yoğun çalışma gerçekleştirdiklerini vurgulayan Memiş, şunları kaydetti:

"Orman yangınlarından etkilenen yerleşim yerlerinde ülke genelinde toplam 4 bin 700 vatandaşımız güvenli yerlere tahliye edilmiştir. Yangından zarar gören yerleşim yerlerinde hasar ve zarar tespit çalışmaları an itibariyle devam etmektedir. İlk belirlemelere göre İzmir, Manisa ve Aydın illerimizde toplam 142 yapı orman yangınlarından etkilenmiştir. Bunlardan 11'i yıkık, 92'si ağır hasarlı, 32'si ise az hasarlıdır. Hasar tespit çalışmalarımız devam etmektedir. Özellikle İzmir'de konut, iş yeri ve tarım zararlarıyla ilgili çalışmalar devam etmektedir. Uşak, Muğla, Bolu ve Karabük illerimizde meydana gelen yangınlarda an itibariyle yapısal hasar ve zarar tespiti bulunmamaktadır. Ancak ilerleyen süreçte yine değişik bir şekilde bilgi olursa sizlerle paylaşacağız."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde birçok bakanlık, ilgili kurum ve kuruluşla yoğun mesai harcadıklarını aktaran Memiş, kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

AFAD Başkanı Memiş, yangınlardan etkilenen vatandaşların mağduriyetini gidermeye gayret edeceklerini sözlerine ekledi.