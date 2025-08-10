AFAD: Deprem sonrası hasarlı binalara girmeyin
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlara hasarlı ve riskli yapılara girmemeleri çağrısında bulundu.
AFAD, Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen 6,1’lik depremin ardından vatandaşlara hasarlı yapılara girmeme ve riskli binalardan uzak durma çağrısı yaptı.
AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca, afet ve acil durumlarda iletişimin kesintisiz sürmesinin hayati önem taşıdığı vurgulanarak, vatandaşlardan telefon görüşmelerini kısa tutmaları ve hayati durumlar dışında arama yapmaktan kaçınmaları istendi.