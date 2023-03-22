AFAD depremzedelere konteyner ev yardımında bulunuyor! İşte yardımla ilgili tüm detaylar...

11 ili etkileyen Kahramanmaraş Depremi, binlerce evin yıkılmasına ya da hasar almasına neden oldu. Evleri kullanılamaz hâle gelen vatandaşlar acil olarak çadırlara yerleştirildi. Bölgede evler yeniden yapılana kadar depremzedelerin konteyner evlere yerleştirilmesi planlamaları da hızla devam ediyor. AFAD, depremzedelerin evlerine kavuşana kadar konteyner evlerde yaşamaları için yardımlara başladı. Peki, başvurular nereye yapılıyor? Başvuru için istenen şartlar neler?

Neden Konteyner Ev Yapılıyor?

Paslanmaz galvaniz sac ile üretilen konteyner evler ısı ve ses yalıtımı yaptığı için her mevsimde rahatlıkla kullanılıyor. Ayrıca bu evlerin inşası betonarme gibi bina yapımı kadar uzun sürmüyor. Ortalama 1 hafta gibi bir sürede kullanıma hazır hâle gelebiliyor. Evin tüm parçaları fabrikalarda hazırlandığı için kurulumu da oldukça kısa sürüyor. Doğal afetlere karşı dayanıklı olan bu yapılar ihtiyaç duyulan yerlere kolayca taşınabiliyor.

Konteyner Ev Başvuruları için Ne yapmak Gerekiyor?

Konutlarını kaybeden depremzedelerin AFAD'ın konteyner ev yardımından yararlanması için e-Devlet üzerinden başvuru yapmaları gerekiyor. Başvuru için yapılması gerekenlerse şöyle:

- İlk olarak e-Devlet Kapısı'nın web sitesine ya da uygulamasına T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.

- Ardından arama çubuğuna "Afetzede Barınma Desteği Başvurusu" yazıp arama butonuna tıklayın.

- Açılan sayfada yer alan formu eksiksiz doldurun.

- Sayfada yer alan ikametgâh adresi, depremde zarar gören evin hasar durumu gibi bilgilerin bulunduğu kısmı da doldurun.

- Daha sonra çıkacak olan ekrandaki "Konteyner Talebinde Bulunmak İstiyor musunuz?" sorusunu "Evet" olarak cevaplayın.

- İstenen onay seçeneklerini de doldurduktan sonra "Başvur" butonuna tıklayarak başvurunuzu tamamlayın.

Konteyner Talebinde Bulunanlar Kira Yardımı Alabilir mi?

Yeni bir eve taşınmak isteyen depremzedelere 15 bin TL tutarında taşınma yardımı yapılıyor. Ancak konteyner ev başvurusunda bulunanlar ve başvurusu onaylanarak konteyner eve yerleştirilenler bu yardımdan faydalanamıyor.