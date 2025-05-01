AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem!

Türkiye'ye art arda meydana gelen depremlerle sarsılıyor. AFAD, bugün saat 13.23 sularında merkez üssü Ege Denizi olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin 7,82 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Bodrum da sallandı

Öte yandan AFAD, gece saat 02:48 sıralarında Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini de duyurmuştu.

30 Nisan'da da yine Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.

23 Nisan'da İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe sebep olmuş, ülkenin deprem gerçeğini bir kez daha gündeme getirmişti.

Ege Denizi'nde sismik hareketlilik

Ege Denizi'nde ocak ayından beri irili ufaklı birçok deprem meydana geldi. Bölgede, özellikle şubat ayında sismik hareketlilik devam etmişti. Meydana gelen depremler nedeniyle Yunanistan’ın ünlü turistik adası Santorini'de OHAL ilan edilmişti.

Uzmanlar, Ege Denizi'ne kıyısı olan illerde oturan vatandaşları uyarmıştı.