AFAD duyurdu: Gaziantep ve Kahramanmaraş korkutan depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 04:54’te Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde deprem meydana geldi.

Büyüklüğü 3.5 olarak ölçülen depremin derinliği ise 7.0 kilometre olarak kayıtlara geçti.

Gaziantep'te deprem

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre, saat 04:54’te Gaziantep ili Şehitkamil ilçesinde deprem meydana geldi.

3.4 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 2.6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.