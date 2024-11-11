AFAD duyurdu: Gaziantep ve Kahramanmaraş korkutan depremler
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) son dakika deprem açıklaması geldi. Gaziantep ve Kahramanmaraş şehirleri, depremle sarsıldı. AFAD, Gaziantep'teki depremin büyüklüğünü 3.4, Kahramanmaraş'taki depremin büyüklüğünü ise 3.5 olarak açıkladı.
Haber Merkezi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 04:54’te Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde deprem meydana geldi.
Büyüklüğü 3.5 olarak ölçülen depremin derinliği ise 7.0 kilometre olarak kayıtlara geçti.
Gaziantep'te deprem
Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre, saat 04:54’te Gaziantep ili Şehitkamil ilçesinde deprem meydana geldi.
3.4 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 2.6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.