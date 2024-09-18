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AFAD duyurdu: Malatya ve Adıyaman'da korkutan depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) son dakika deprem açıklaması geldi. Malatya ve Adıyaman'da gece yarısı korkutan depremler meydana geldi. AFAD, Malatya'daki depremin büyüklüğünü 4.4, Adıyaman'daki depremin büyüklüğünü ise 4 olarak açıkladı.

Haber Merkezi
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Malatya'nın Pütürge ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 01.38’de merkez üssü Malatya’nın Pütürge ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre il ve ilçelerden de hissedilen deprem, zeminden 9.58 kilometre derinlikte kaydedildi. AFAD ve ilgili kurumların yaptığı saha taramasında ilk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Adıyaman'da 4 büyüklüğünde

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 03.22’de merkez üssü Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. 

İl merkezi ve çevre ilçelerden de hissedilen deprem, zeminden 7 kilometre derinlikte meydana geldi. Yapılan saha çalışmalarında depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.