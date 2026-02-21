Google Haberler

AFAD duyurdu: Malatya'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Malatya’nın Pütürge ilçesinde sabah saatlerinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 9,39 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı çevre ilçelerde de hissedilirken, ilk belirlemelere göre olumsuz bir ihbar yapılmadı.

Mutluhan Yıldız
Malatya’nın Pütürge ilçesinde sabah saatlerinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, saat 06.43’te gerçekleşti. Sarsıntının yerin 9,39 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4,5 olarak açıkladı.

İlk belirlemelere göre depremin çevre ilçelerde de hissedildiği öğrenildi.

deprem
