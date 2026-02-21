AFAD duyurdu: Malatya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Malatya’nın Pütürge ilçesinde sabah saatlerinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 9,39 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı çevre ilçelerde de hissedilirken, ilk belirlemelere göre olumsuz bir ihbar yapılmadı.
Malatya’nın Pütürge ilçesinde sabah saatlerinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, saat 06.43’te gerçekleşti. Sarsıntının yerin 9,39 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4,5 olarak açıkladı.
İlk belirlemelere göre depremin çevre ilçelerde de hissedildiği öğrenildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 21, 2026
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Pütürge (Malatya)
Tarih:2026-02-21
Saat:06:43:13 TSİ
Enlem:38.28722 N
Boylam:38.76639 E
Derinlik:9.39 km
Detay:https://t.co/s9B4pSVUci@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi