AFAD duyurdu: Van'da 4 büyüklüğünde deprem
Van’ın Başkale ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde kaydedildi. Merkez ve ilçelerde hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Van'ın Başkale ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin yerin 6,95 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Van ve ilçelerinde kısa süreli endişe yaratan depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.