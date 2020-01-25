AFAD: Elazığ'da 401 adet artçı deprem meydana geldi

25 Ocak 2020

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde ölü sayısının 22, yaralı sayısının 1234 olduğu bildirildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Sivrice ilçesindeki deprem sonrasında bölgede saat 16.00 itibarıyla büyüklüğü 4'ün üzerinde 14 depremin meydana geldiği, toplam 401 artçı sarsıntı yaşandığı ve enkazdan sağ kurtarılan kişi sayısının 42 olduğu belirtildi.

Depremde 18'si Elazığ, 4'ü Malatya olmak üzere 22 kişinin hayatını kaybettiği bildirilen açıklamada, yaralı sayısı ise Elazığ'da 843, Malatya'da 226, Diyarbakır'da 43, Adıyaman'da 25, Batman'da 6, Kahramanmaraş'ta 37, Şanlıurfa'da 63 olmak üzere 1243 olarak aktarıldı.

3 bin 699 personel görevde

AFAD il ve birlik müdürlükleri başta olmak üzere, Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ile çeşitli illerin UMKE ve itfaiye ekiplerinden toplam 3 bin 699 arama kurtarma personeli ve 554 aracın bölgeye sevk edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çalışmalarda, 17 arama kurtarma köpeği de görev almaktadır. Profesyonel ekiplere destek vermek üzere 108 kişiden oluşan STK ve gönüllü ekipleri alanda çalışmaktadır. İhtiyaç durumunda kullanılacak iş makineleri, AFAD koordinasyonunda görevlendirilmektedir. Bölgede AFAD koordinasyonu dışında herhangi bir iş makinesi çalışmayacaktır.

AFAD Başkanlığı, bölgeye 144 TIR ile 6 bin 65 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 11 bin 532 yatak ve 18 bin 720 battaniye sevk etti. Türk Kızılay, bölgeye 276 personel, 55 araç, 2 bin 500 çadır, 7 ikram aracı ve 4 mobil mutfak ile 2 sahra mutfak kiti, 15 bin 875 battaniye, 5 bin 79 yatak, 1563 ısıtıcı, 193 ton 420 kilo un ve 3 bin 200 gıda kolisi gönderdi."

Bölgeye, İstanbul, Ankara ve Konya illerinden toplam 10 uçuş ile arama kurtarma, sağlık ve insani yardım ekipleri başta olmak üzere ekiplerin sevk edildiği aktarıldı.

Hasar tespit çalışmalarında, Malatya'da 100, Elazığ'da 110, çevre illerde ise 40 olmak üzere 250 teknik personelin görev yaptığı vurgulanan açıklamada, "Yapılan çalışmalarda hali hazırda 81 ağır hasarlı, 53 az hasarlı ve 30 (5 Elazığ, 25 Malatya) yıkık bina tespit edildi. Acil ihtiyaçlar nedeniyle barınma, beslenme, enerji, haberleşme, hasar tespit ve psikososyal çalışma gruplarından ekipler, bölgede görev yapmaktadır. Bu kapsamda 158 personel ve 47 araç çalışmaktadır." ifadelerine yer verildi.