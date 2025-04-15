AFAD: İzmir Körfezi’nde 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre, saat 02.18’de merkez üssü İzmir Körfezi olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Zeminden 7.28 kilometre derilikte meydana gelen depremin en yakın kara parçası olan İzmir’in Karaburun ilçesine 11.20 kilometre mesafede olduğu açıklandı.

İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.