AFAD, İzmirli sanayiciden yerli üretim talep etti

Özlem SARSIN

Atatürk OSB Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace, afet öncesi hazırlık ve zarar azaltma, afet esnasında yapılacak müdahale ve afet sonrasındaki iyileştirme çalışmalarının yönetim ve koordinasyonunu gerçekleştirmeyi hedefleyen AFAD’ın, faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyduğu ekipmanları yerli üreticiden tedarik etme konusundaki projesini desteklediklerini söyledi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, AFAD’ın 36 GTİP numarasında yurt dışından ithal edilen ürün kullandığına dikkat çekerek, bu ürünlerin yerlileştirilmesi ile ilgili önlerinde önemli bir fırsat olduğunu vurguladı. AFAD’ın ithal ekipmanlar için 6,5 milyar liraya yakın bir harcama yaptığına da değinen Yorgancılar, “İzmirli sanayiciler olarak AFAD ile bu ithal ürünlerin yerlileştirilmesi ile ilgili yapabileceklerimizi karşılıklı görüşeceğiz.

Bu toplantı bizim için bir fırsat oldu” dedi. Afetlere Müdahele Genel Müdürü Sadi Ergin de yaptığı konuşmada İzmirli sanayicilere, AFAD‘ın ihtiyaç duyduğu ithal ürünleri üretmeleri için gereken desteği vereceklerini söyledi.