AFAD: Muğla’nın Datça ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem (Son depremler)
Gece saatlerinde Muğla’nın Datça ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı duyurdu. Saat 03.15'te meydana gelen depremin derinliği 15 kilometre olarak ölçüldü. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede, kaç büyüklüğünde gerçekleşti? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi...
Haber Merkezi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre Muğla'da deprem oldu.
Saat 03:15 sularında meydana gelen Datça merkezli depremin büyüklüğü 4,3 olarak duyuruldu.
Sarsıntı yerin 15 kilometre derinliğinde gerçekleşirken çevre illerden de hissedildi.