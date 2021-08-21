AFAD: Sel felaketinde 16 kayıp ihbarı var

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, saat 10.00 itibariyle hayatını kaybedenlerin sayısı 81 olarak kaydedildi. Toplam kayıp ihbarı sayısı ise 16 olarak belirtildi.

AFAD’ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Yaşanan sel nedeniyle 81 vatandaşımız (70 Kastamonu, 10 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. Kastamonu’da 10, Sinop’ta 6 olmak üzere toplam kayıp ihbarı sayısı 16’dır.”