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AFAD: Sel felaketinde 16 kayıp ihbarı var

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, sel felaketi nedeniyle Bartın, Kastamonu ve Sinop’ta yeni can kaybı olmadığını açıkladı. AFAD, kayıp ihbarı sayısının 16 olduğunu duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
ANKA
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, saat 10.00 itibariyle hayatını kaybedenlerin sayısı 81 olarak kaydedildi. Toplam kayıp ihbarı sayısı ise 16 olarak belirtildi.

AFAD’ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Yaşanan sel nedeniyle 81 vatandaşımız (70 Kastamonu, 10 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. Kastamonu’da 10, Sinop’ta 6 olmak üzere toplam kayıp ihbarı sayısı 16’dır.”

 

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