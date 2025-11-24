AFAD uygulamalı sınav ne zaman? AFAD sınav yerleri duyuruldu mu?

AFAD 1250 personel alımı başvuru sonuçları belli oldu. İçişleri Bakanlığı sonuç duyurusunu yayımlarken adaylar uygulamalı sınavı bekliyor. Tarihler netleşmezken binlerce kişi herhangi bir aksilik yaşamamak adına "AFAD uygulamalı sınav ne zaman" diye soruyor.

AFAD uygulamalı sınav ne zaman?

AFAD uygulamalı sınav tarihi henüz yayımlanmadı. Uygulamalı sınav tarihleri sınav başvurusu ile ilgili itirazların ardından belli olacak.

İtiraz süreci sonrası yapılacak değerlendirme neticesinde itirazı olumlu değerlendirilen aday bulunması halinde KPSS puanına göre tekrar sıralama yapılarak uygulama sınavına girmeye hak kazanan adaylara ait kesin liste oluşturularak ilan edilecek.

Uygulama Sınavına girmeye hak kazanan adaylara ait günlük katılım listeleri, sınav yeri, sınav tarihleri ve diğer bilgiler, itiraz sürecinin tamamlanmasını müteakip, Başkanlığımız www.afad.gov.tr adresli internet sitesi “Duyurular” bölümünde ve Kariyer Kapısında ilan edilecek.