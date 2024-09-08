AFAD ve Kandilli duyurdu: Van’da 3.8 büyüklüğünde deprem (Son depremler)
Van’da sabaha karşı 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi, Van’daki depremi duyurdu. Saat 04.43’te meydana gelen depremin derinliği 11,19 kilometre olarak ölçüldü. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede, kaç büyüklüğünde gerçekleşti? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi...
Haber Merkezi
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Van'ın Tuşba ilçesinde sabah karşı bir deprem meydana geldi. Depremin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden peş peşe açıklamalar yapıldı.
Merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesi olan bir deprem meydana geldi. Sabaha karşı saat 04.43 sıralarında yaşanan depremin büyüklüğü 3.8 olarak açıklandı. AFAD, depremin derinliğini 11.19 km olarak paylaştı.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak bildirirken, derinliğini 5 km olarak duyurdu.