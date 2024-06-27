AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Mersin'de 3.9 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini güncellemeye devam ediyor. AFAD, Mersin'de dün saat 23.37'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 12.06 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi de Mersin'deki depremin büyüklüğünü 4 olarak açıkladı. Depremin derinliği 5.7 kilometre ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi bu sabah saatlerinde Mersin'de 3.1 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleştiğini açıkladı. Saat 08.23'te meydana gelen depremin derinliği 5.4 olarak ölçüldü.

Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlar son depremleri araştırıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremleri duyuruyor.