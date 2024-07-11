AFAD ve Kandilli son dakika depremi duyurdu: Afyonkarahisar'da art arda depremler (Son depremler)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, son depremler listesini gün içerisinde güncelliyor. Afyonkarahisar'da saat 06.24'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen deprem, 6,99 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Saat 06.30'da ise 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 6.99 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi ise depremlerin büyüklüğünü sırasıyla 3.1 ve 3.8 olarak açıkladı.

Deprem sonrası peş peşe açıklamalar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Afyonkarahisar'da meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremden kaynaklı olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Afyonkarahisar'da 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın saha taramaları ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda an itibarı ile olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadesini kullandı.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı yaptığı açıklamada, "Deprem sonrası ilgili tüm kurumlarımız çalışmalarını sürdürmektedir. Gelen tüm çağrılar değerlendirilmiştir. AFAD ile ilgili kurumların sahada yaptığı taramalara göre olumsuz bir durum yaşanmamıştır. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun" diye konuştu.