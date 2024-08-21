AFAD ve Kandilli son dakika depremi duyurdu: Ege Denizi'nde deprem (Çanakkale'de deprem mi oldu?)

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden son dakika deprem açıklaması geldi. Gün içerisinde depremleri hisseden vatandaşlar son depremler listesini sorguluyor. AFAD ve Kandilli son depremler listesini yeni verilerle güncelliyor. "Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede, Çanakkale'de deprem mi oldu" soruları son depremler listesiyle yanıt buldu.

AFAD, saat 10:35'te Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, Çanakkale Ayvacık ilçesine 50.84 kilometre uzaklıkta gerçekleşti. Depremin derinliği ise 33.84 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi'ndeki depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.