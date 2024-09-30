AFAD'dan 26 şehre fırtına uyarısı: Bartın ve Zonguldak’ta eğitime 1 gün ara verildi

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak 1-2 Ekim tarihleri arasında Bartın, Zonguldak ve Kastamonu kıyılarında şiddetli ve yer yer aşırı sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca, Düzce, Sinop, Bolu, Karabük ve Kastamonu'nun diğer bölgelerinde kuvvetli yağışın etkili olacağı aktarıldı.

Bugün itibariyle Sakarya, Bilecik, Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Sinop gibi illerde kuvvetli sağanak beklenirken, Ankara, Konya, Kırıkkale ve Çankırı'da da yerel olarak kuvvetli yağış öngörülüyor. Aynı şekilde Aksaray, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Samsun, Amasya, Tokat ve Çorum'da da yağışların etkili olması bekleniyor.

AFAD, turuncu kodlu uyarı verilen illerde vatandaşlara SMS yoluyla bilgilendirme yapıldığını, valilikler ve İl AFAD müdürlüklerine de mesaj formu ile uyarıların iletildiğini bildirdi. Vatandaşların sel, su baskını, heyelan ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

Bartın ve Zonguldak’ta eğitime 1 gün ara

Bu kapsamda Bartın ve Zonguldak Valiliklerinden yapılan açıklamalara göre, her iki ilde de 1 Ekim 2024 Salı günü tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verildi. Bartın Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de aynı tarihte idari izinli sayılacağını duyurdu.

Zonguldak Valiliği de benzer bir açıklama yaparak, kent genelinde resmi ve özel eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime ara verildiğini, engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli olacağını bildirdi.