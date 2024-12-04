AFAD'dan deprem önlemi: Beton binalara yeni zorunluluklar geliyor!

Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) tarafından bu yıl 25'incisi düzenlenen, deprem tehdidine dikkati çekerek farkındalık oluşturmak amacıyla 'Depremle yaşamak için çelik yapı' sloganıyla gerçekleştirilen Yapısal Çelik Günü başladı.

İstanbul'daki etkinlikte konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Atila Erenler, hafif çelik yapılar için de şu anda bir hazırlıklarının bulunduğunu, seneye programa alınması durumunda bir düzenleme yapılacağını kaydetti.

AFAD'dan betonarme binalar için yeni şart

Bakanlık tarafından hayata geçirilen imar yönetmeliklere ve düzenlemelere ilişkin detaylar veren Erenler, "Şimdi AFAD'ın da betonarme binalarda perdeli yapının yapılmasını zorunlu kılan ve buna yönelik bazı maddeler içeren yeni bir tebliğ hazırlığı var. Taslak halinde, henüz yayınlanmadı ancak muhtemelen yayınlanacak." şeklinde konuştu.

İmar planlarına ne eklenecek?

Yangın, gürültü, su yalıtımı, enerji, sığınak, otopark ve yıkım gibi alanlarda hayata geçirdikleri yönetmelikleri anlatan Erenler, "Bunları entegre etmeye çalışıyoruz. Planlanan imar yönetmeliğinden bahsetmiştim özelikle imar rejimini ilgilendiren. Bununla ilgili de son bir değişiklik çalışıyoruz. Bu yakın zamanda yayınlanabilir. Parklarda engelliler için alanlar ayrılması ve yağmur suyu ile gri suyu hasadına ilişkin bazı koşulları yine buraya koyuyoruz." açıklamasında bulundu.