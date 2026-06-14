AFAD'dan sarı kodlu sağanak uyarısı

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bazı illerde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre "sarı" kodla uyarı verilen illerin yer aldığı Türkiye haritası yayımlandı.

Açıklamaya göre Ordu, Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Niğde, Kayseri, Sivas, Yozgat, Çorum, Amasya ve Tokat çevreleri ile Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde de yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Akdeniz'in doğusunda da yağış bekleniyor

AFAD'ın uyarısında, Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatı, Adana'nın doğu ve Hatay'ın kuzey ilçelerinde de gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli şekilde etkili olabileceği belirtildi.

Yetkililer, kuvvetli yağışların neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.