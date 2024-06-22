AFAD'dan son dakika açıklaması: Adıyaman'da 3.5 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi son depremleri açıklıyor. AFAD, saat 09.01'de Adıyaman'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 12.04 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Malatya olarak açıkladı. Malatya'daki depremin büyüklüğü 3.3 olarak duyuruldu.

Oturdukları şehirlerde yaşanan sarsıntıları hisseden vatandaşlar son depremler listesini kontrol ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremleri güncel verilerle duyuruyor.