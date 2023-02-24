Afet bölgesine 27 TIR yardım gönderdi

ASRİAD'dan yapılan açıklamaya göre, ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının talebi üzerine, deprem afeti sonrası İstanbul'a getirilen 1500'den fazla çocuğa oyuncak yardımında bulunuldu.

ASRİAD Genel Başkanı Adnan Danışman, afetzedelerin ihtiyaçlarının karşılanma sı için kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar yaptıklarını, üye iş insanlarıyla birlikte bu planlamalar dahilinde yardım çalışmalarını organize ettiklerini ve ihtiyaç sahiplerine yardımlar konusunda sürekliliğe önem verdiklerini bildirdi.