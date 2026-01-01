Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliği yürürlüğe girdi

Yönetmelikle, yurt içinde ve yurt dışında meydana gelen afet ve acil durumlara yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde müdahalenin ve buna ilişkin hazırlık faaliyetlerinin etkin şekilde gerçekleştirilmesine yönelik olarak, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar, valilikler, mahalli idareler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak üzere, afet ve acil durum yönetim merkezlerinin kuruluşu, görev, yetki, sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları belirlendi.

Buna göre, AFAD Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi, yurt içinde ve yurt dışında meydana gelen afet ve acil durumlarda yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde müdahalenin ve buna ilişkin hazırlık faaliyetlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesine yönelik belirlenen görevleri gerçekleştirecek. Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi, 24 saat esasına göre çalışacak.

Bazı ilçelere afet ve acil durum yönetim merkezi kurulacak

Afet ve acil durumlara yönelik hazırlık kapsamında nüfusu 50 binin üzerindeki ilçeler ile afet durumu değerlendirilerek valiliklerce belirlenecek ilçelerde kaymakamın başkanlığında ilçe afet ve acil durum yönetim merkezi kurulacak.

Basın açıklamaları, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Afet İletişim Grubu tarafından yapılacak.

İl ve ilçe afet ve acil durum yönetim merkezi, Başkanlıkça denetlenecek.

Başkanlık ve İçişleri Bakanlığı ile kamu kurum ve kuruluşlarının afet ve acil durum yönetim merkezi harcamaları kendi bütçelerinden, il ve ilçe afet ve acil durum yönetim merkezlerinin harcamaları ise bu amaçla kullanılan valilik özel hesabından karşılanacak.

Yönetmelikle, 31 Ocak 2011 tarihli Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.