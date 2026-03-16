Afetlerde 5 bin hayat kurtaran AKUT 30 yaşında
Bundan 30 yıl önce kurulan ve Marmara Depremi’ndeki çalışmalarıyla kamuoyunun gönlünde taht kuran AKUT, bugün Türkiye genelindeki 30 ekip ve 4 bini aşkın gönüllüsüyle arama kurtarma faaliyetlerine katılıyor. Dernek, risk yönetiminin kriz yönetiminden daha kritik olduğu noktasından hareketle toplumsal farkındalık için daha aktif olacak.
Nurdoğan A. ERGÜN
nurdogan.arslan@dunya.com
Türkiye’nin ilk arama kurtarma sivil toplum örgütü AKUT, 30 yıllık geçmişinde 5 bin 119 canlıyı kurtardı. 14 Mart 1996’da aralarında dağcı Nasuh Mahruki’nin de bulunduğu genç gönüllüler tarafından kurulan ve 1999 Marmara Depremi’ndeki çalışmalarıyla kamuoyunun gönlünde taht kuran AKUT, bugün Türkiye genelindeki 30 ekip ve 4 bini aşkın gönüllüsüyle arama kurtarma faaliyetlerine katılıyor ve afet bilincinin toplum tarafından benimsenmesinde aktif rol alıyor. Derneğin 30’uncu kuruluş yılı “AKUT: 30 Yılın Hikâyesi” etkinliği ile kutlandı. Etkinlikte konuşan AKUT Arama Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Akbel, yeni dönemde afet öncesi dönem risk yönetimi ve erken yaşta farkındalık eğitimlerine odaklanacaklarını açıkladı. 23 yıl önce 17 yaşında gönüllü olarak AKUT bünyesine katılan Akbel, 1996 yılında yaklaşık 10 gönüllü ile başladığı yolculuğuna 30’uncu yılında 4 bini aşkın gönüllü ile devam eden AKUT’un Türkiye’de arama kurtarma faaliyetlerinin sistemli bir şekilde yürütülmesinde kilometre taşı olduğunu belirtti. “Kurtardığımız her bir canlının hayatı, bizim için en büyük moral ve motivasyon kaynağı” diyen Akbel, bugün sadece deprem değil iklim kaynaklı afetlerin de Türkiye’nin önünde ciddi bir felaket olarak durduğunu vurguladı. Akbel, “Ülke olarak kriz yönetiminde iyiyiz ama risk yönetiminde vereceğimiz çok sınav var. Coğrafi olarak afetler bölgesindeyiz, planlı, donanımlı olmak zorundayız. Biz afetlerden etkilenmediğimizi konuşmak istiyoruz, mucizevi kurtuluş bu işin en sonu. Yıkılmayan bir toplumun inşasında hepimize sorumluluklar düşüyor” vurgusu yaptı.
“Toplumsal farkındalık için daha aktif olacağız”
Türkiye’de yatırımların afet sırası kriz yatırımına dönük olduğunu ifade eden Akbel, “Olması gereken, afet öncesi süreç dediğimiz risk yönetimi kısmı. Buna yatırım yapmak hayat kurtarır. AKUT olarak biz kriz tarafında zaten aktif olarak rol alıyoruz. 30’uncu yılımızla birlikte işin risk yönetimi tarafında yani toplumsal farkındalık konusunda daha aktif olacağız. Binanız yıkıldıktan sonra dünyanın bütün arama kurtarmacılarını da getirseniz, ne yazık ki herkesi kurtaramazsınız. Bizim herkesi kurtarabilecek altyapıları kurmamız, binalarımızı yıkılmayacak duruma getirmemiz, afet yönetim planlarımızın risk odaklı olduğu, afet öncesine yatırım yapacağımız bir sürece girmemiz lazım” dedi. Dernek olarak farkındalık eğitimlerine de eğildiklerini söyleyen Akbel, şunları söyledi: “Afete karşı farkındalık yaşını olabildiğince düşürmemiz gerekiyor, çünkü bir yetişkinin davranışlarını değiştirmek çok zor. Ama çocuklara bunu çok rahat öğretebiliyorsunuz. Özellikle anaokulu yaş grubundan başlayarak afet bilincinin çok ciddi bir şekilde bu çocuklara anlatılması gerekiyor. Biz afet farkındalığı olan bir ülkeyiz ve afetlerin farkındayız. Sokağa çıkıp sorduğumuzda depremi, yangını herkes biliyor ve bunun farkındalar ama bu bir kültür değil. Güvenli yaşam kültürü ve afet kültürünü ne yazık kişiselleştiremedik.” Afetlere karşı halkın bilinçlendirilmesi noktasında AKUT’un yıllardan bu yana kritik rol üstlendiğini vurgulayan Akbel, 2006 yılından bu yana okullarda ve isteyen tüm kurumlarda 1 milyonun üzerinde kişiye deprem bilinçlendirme seminerleri verdiklerini kaydetti.
“Saha gönüllüleri sosyal güvenlik sistemine girmeli”
“Arama kurtarmacı, herkesin koşarak kaçtığı yere, koşarak gidendir. Bu eğitimi almış olanlarla arama kurtarma yapılabilir” diyen AKUT Başkanı Serhat Akbel, sahada çalışan gönüllülerin sigortalı olarak sosyal güvenlik sistemine girmesi için girişimlerde bulunduklarını açıkladı. Henüz bir sonuç almadıklarını aktaran Akbel, “Sadece AKUT gönüllüleri değil, tüm arama kurtarma personelleri için sigorta olmalı. Ayrıca bugün kullandığımız tüm arama kurtarma araçları ÖTV ve motorlu taşıt vergisi ödüyoruz. Burada da destek gerekiyor” dedi.
AKUT’tan DÜNYA’ya teşekkür plaketi
‘AKUT: 30 Yılın Hikâyesi’ etkinliği kapsamında AKUT Arama Kurtarma Derneği’nin 30 yıllık yolculuğuna şahitlik eden medya kuruluşlarına ‘AKUT Medya Elçisi’ plaketi verildi. Bu kapsamda DÜNYA Gazetesi’ne de bir teşekkür plaketi takdim edildi.