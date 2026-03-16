Afetlerde 5 bin hayat kurtaran AKUT 30 yaşında

Nurdoğan A. ERGÜN

nurdogan.arslan@dunya.com

Türkiye’nin ilk arama kurtarma sivil toplum örgütü AKUT, 30 yıl­lık geçmişinde 5 bin 119 canlıyı kurtardı. 14 Mart 1996’da ara­larında dağcı Nasuh Mahru­ki’nin de bulunduğu genç gö­nüllüler tarafından kurulan ve 1999 Marmara Depremi’nde­ki çalışmalarıyla kamuoyunun gönlünde taht kuran AKUT, bugün Türkiye genelindeki 30 ekip ve 4 bini aşkın gönüllüsüy­le arama kurtarma faaliyetle­rine katılıyor ve afet bilincinin toplum tarafından benimsen­mesinde aktif rol alıyor. Derne­ğin 30’uncu kuruluş yılı “AKUT: 30 Yılın Hikâyesi” etkinliği ile kutlandı. Etkinlikte konuşan AKUT Arama Kurtarma Der­neği Yönetim Kurulu Başka­nı Serhat Akbel, yeni dönemde afet öncesi dönem risk yöne­timi ve erken yaşta farkında­lık eğitimlerine odaklanacak­larını açıkladı. 23 yıl önce 17 yaşında gönüllü olarak AKUT bünyesine katılan Akbel, 1996 yılında yaklaşık 10 gönüllü ile başladığı yolculuğuna 30’un­cu yılında 4 bini aşkın gönüllü ile devam eden AKUT’un Tür­kiye’de arama kurtarma faali­yetlerinin sistemli bir şekilde yürütülmesinde kilometre taşı olduğunu belirtti. “Kurtardığı­mız her bir canlının hayatı, bi­zim için en büyük moral ve mo­tivasyon kaynağı” diyen Akbel, bugün sadece deprem değil ik­lim kaynaklı afetlerin de Türki­ye’nin önünde ciddi bir felaket olarak durduğunu vurguladı. Akbel, “Ülke olarak kriz yöne­timinde iyiyiz ama risk yöneti­minde vereceğimiz çok sınav var. Coğrafi olarak afetler böl­gesindeyiz, planlı, donanımlı olmak zorundayız. Biz afetler­den etkilenmediğimizi konuş­mak istiyoruz, mucizevi kurtu­luş bu işin en sonu. Yıkılmayan bir toplumun inşasında hepi­mize sorumluluklar düşüyor” vurgusu yaptı.

“Toplumsal farkındalık için daha aktif olacağız”

Türkiye’de yatırımların afet sırası kriz yatırımına dönük ol­duğunu ifade eden Akbel, “Ol­ması gereken, afet öncesi süreç dediğimiz risk yönetimi kıs­mı. Buna yatırım yapmak hayat kurtarır. AKUT olarak biz kriz tarafında zaten aktif olarak rol alıyoruz. 30’uncu yılımızla bir­likte işin risk yönetimi tarafın­da yani toplumsal farkındalık konusunda daha aktif olacağız. Binanız yıkıldıktan sonra dün­yanın bütün arama kurtarmacı­larını da getirseniz, ne yazık ki herkesi kurtaramazsınız. Bizim herkesi kurtarabilecek altyapı­ları kurmamız, binalarımızı yı­kılmayacak duruma getirme­miz, afet yönetim planlarımızın risk odaklı olduğu, afet öncesi­ne yatırım yapacağımız bir sü­rece girmemiz lazım” dedi. Der­nek olarak farkındalık eğitim­lerine de eğildiklerini söyleyen Akbel, şunları söyledi: “Afete karşı farkındalık yaşını olabil­diğince düşürmemiz gereki­yor, çünkü bir yetişkinin davra­nışlarını değiştirmek çok zor. Ama çocuklara bunu çok ra­hat öğretebiliyorsunuz. Özel­likle anaokulu yaş grubundan başlayarak afet bilincinin çok ciddi bir şekilde bu çocuklara anlatılması gerekiyor. Biz afet farkındalığı olan bir ülkeyiz ve afetlerin farkındayız. Sokağa çıkıp sorduğumuzda depremi, yangını herkes biliyor ve bu­nun farkındalar ama bu bir kül­tür değil. Güvenli yaşam kül­türü ve afet kültürünü ne yazık kişiselleştiremedik.” Afetlere karşı halkın bilinçlendirilme­si noktasında AKUT’un yıllar­dan bu yana kritik rol üstlen­diğini vurgulayan Akbel, 2006 yılından bu yana okullarda ve isteyen tüm kurumlarda 1 mil­yonun üzerinde kişiye deprem bilinçlendirme seminerleri verdiklerini kaydetti.

“Saha gönüllüleri sosyal güvenlik sistemine girmeli”

“Arama kurtarmacı, herkesin koşarak kaçtığı yere, koşarak gidendir. Bu eğitimi almış olanlarla arama kurtarma yapılabilir” diyen AKUT Başkanı Serhat Akbel, sahada çalışan gönüllülerin sigortalı olarak sosyal güvenlik sistemine girmesi için girişimlerde bulunduklarını açıkladı. Henüz bir sonuç almadıklarını aktaran Akbel, “Sadece AKUT gönüllüleri değil, tüm arama kurtarma personelleri için sigorta olmalı. Ayrıca bugün kullandığımız tüm arama kurtarma araçları ÖTV ve motorlu taşıt vergisi ödüyoruz. Burada da destek gerekiyor” dedi.

AKUT’tan DÜNYA’ya teşekkür plaketi

‘AKUT: 30 Yılın Hikâyesi’ etkinliği kapsamında AKUT Arama Kurtarma Derneği’nin 30 yıllık yolculuğuna şahitlik eden medya kuruluşlarına ‘AKUT Medya Elçisi’ plaketi verildi. Bu kapsamda DÜNYA Gazetesi’ne de bir teşekkür plaketi takdim edildi.