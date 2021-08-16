Afetzedelerin elektrik faturalarına 3 ay erteleme

Afet bölgesi ilan edilen Kastamonu, Sinop ve Bartın'da elektrik faturalarının ödenmesi 3 ay ertelendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Afetten etkilenen yurttaşlarımızın faturalarının ödeme süresini 3 ay süreyle erteliyoruz. Erteleme için herhangi bir belge, bilgi de istemiyoruz. Vatandaşlarımızın sözlü beyanını da dikkate alarak bu ertelemeleri yapmış olacağız" dedi.