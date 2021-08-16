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Afetzedelerin elektrik faturalarına 3 ay erteleme

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da afetzedelerin elektrik faturası ödemelerinin 3 ay ertelendiğini açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Afet bölgesi ilan edilen Kastamonu, Sinop ve Bartın'da elektrik faturalarının ödenmesi 3 ay ertelendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Afetten etkilenen yurttaşlarımızın faturalarının ödeme süresini 3 ay süreyle erteliyoruz. Erteleme için herhangi bir belge, bilgi de istemiyoruz. Vatandaşlarımızın sözlü beyanını da dikkate alarak bu ertelemeleri yapmış olacağız" dedi.

 

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