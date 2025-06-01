Afganistan-Pakistan sınırına MİT operasyonu! DAEŞ mensubu üst düzey yönetici yakalandı
Milli İstihbarat Teşkilatı, DAEŞ’e yönelik yürüttüğü operasyonlarına devam ediyor. Avrupa ve Orta Asya’dan Afganistan-Pakistan bölgesine geçmek isteyen örgüt üyelerinin geçişini organize ettiği belirlenen ve 'turuncu' kategoride aranan Özgür Altun, Pakistan-Afganistan sınırında yakalanarak Türkiye’ye getirildi. Altun’un, örgüt adına insan aktarımını yönettiği ve eylem talimatları verdiği ortaya çıktı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü DAEŞ'e yönelik önemli bir operasyona daha imza attı. Avrupa ve Orta Asya’dan Afganistan-Pakistan bölgesine geçmek isteyen örgüt mensuplarının, Türk kökenli bir kişi tarafından yönlendirildiği bilgisine ulaşan MİT, detaylı bir takip başlattı.
Turuncu kategoride aranıyordu
Yapılan çalışmalar sonucu bu kişinin, DAEŞ’in medya ve lojistik faaliyetlerinden sorumlu üst düzey bir isim olduğu tespit edildi. Aynı zamanda örgüt içindeki bazı eylemlere talimat verdiği öğrenilen bu kişinin, 'turuncu' kategoride aranan Özgür Altun olduğu belirlendi.
MİT'in düzenlediği operasyonla Altun, Pakistan-Afganistan sınırında yakalanarak Türkiye’ye getirildi. Altun’un ifadesinde, Türkiye üzerinden Afganistan-Pakistan hattına örgüt mensubu geçişlerini organize ettiğini söylediği öğrenildi.