Afganistan-Pakistan sınırına MİT operasyonu! DAEŞ mensubu üst düzey yönetici yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü DAEŞ'e yönelik önemli bir operasyona daha imza attı. Avrupa ve Orta Asya’dan Afganistan-Pakistan bölgesine geçmek isteyen örgüt mensuplarının, Türk kökenli bir kişi tarafından yönlendirildiği bilgisine ulaşan MİT, detaylı bir takip başlattı.

Turuncu kategoride aranıyordu

Yapılan çalışmalar sonucu bu kişinin, DAEŞ’in medya ve lojistik faaliyetlerinden sorumlu üst düzey bir isim olduğu tespit edildi. Aynı zamanda örgüt içindeki bazı eylemlere talimat verdiği öğrenilen bu kişinin, 'turuncu' kategoride aranan Özgür Altun olduğu belirlendi.

MİT'in düzenlediği operasyonla Altun, Pakistan-Afganistan sınırında yakalanarak Türkiye’ye getirildi. Altun’un ifadesinde, Türkiye üzerinden Afganistan-Pakistan hattına örgüt mensubu geçişlerini organize ettiğini söylediği öğrenildi.