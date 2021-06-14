Afganistan tepkisi: Bu iş 'Biden mutlu olsun' diye aceleye getirilecek bir konu değil

TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Afganistan'la ilgili sözlerine sözlerine tepki gösterdi.

Erdoğan, dün, NATO Zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada; “Amerika, yakın zamanda Afganistan’ı terk etmenin hazırlığı içerisinde, oradaki süreci devam ettirecek tek ülke Türkiye.” dedi. Çakırözer, Erdoğan’ın bu sözlerine, yaptığı yazılı açıklama ile tepki gösterdi. Bütün “yabancı güçlerin” Afganistan’dan çıktığını belirten Çakırözer, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Avustralya ve birçok ülke büyükelçiliklerini dahi kapatıyor. Türkiye ise ‘Biz kalacağız’ diyor. Niçin? Yeni ABD yönetimiyle, Biden ile arayı düzeltmek için. Karar herkesten önce onlara bildiriliyor, ‘Mutlu oldular, memnun oldular’ deniyor. Biden mutlu olsun diye, yüzlerce belki binlerce askerimizin ve sivilimizin hayatını riske atabilecek büyük bir karar alınıyor. Hem de Gazi Meclisimiz ile danışma ihtiyacı, onay alma ihtiyacı dahi duyulmadan bu büyük risk üstleniliyor.

ABD yönetimi terör örgütü diye nitelediği radikal Taliban güçleri ile bir anlaşma yaptı, Afganistan’dan çekiliyoruz sözü verdi. Taliban da ‘Tüm yabancı güçler ülkeden çıkmalı’ koşulunu getirdi. İstanbul’da toplantı yapılacaktı, Taliban’ın bu koşulu yüzünden gerçekleşmedi. Mevcut Afgan hükümeti ile Taliban arasında da bundan sonra sürecin nasıl yürütüleceğine ilişkin bir anlaşma yok.

Taliban hiçbir yabancıyı istemezken, ortada bu kadar çok belirsizlik varken Erdoğan yönetiminin ‘İlle de biz kalacağız’ diye acele etmesini anlamak güç. Ama bunun sonucu orada görev yapacak asker ve sivil unsurlarımızın güvenliğini tehlikeye sokabilir.

Afgan halkı Kurtuluş Savaşımızda bize maddi manevi destek olan bir halk. Biz de Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana Afgan halkının hep yanında olduk. 11 Eylül saldırıları sonrasında uluslararası toplumla birlikte terörle mücadele için, Afganistan’ın yeniden inşası için tüm dünya ile, NATO ile birlikte yardıma koştuk. Bundan sonra da Afgan halkına destek olmalıyız.

Ama oraya yapılacak yardımlarımızı Afgan yetkililerin rızasıyla, ikili mutabakatlarla yapmalıyız. Bu iş ‘Biden mutlu olsun, ABD ile aramız düzelsin’ diye aceleye getirilecek bir konu değildir. Konunun Türkiye’de tartışılacağı yer de mutlaka milletin temsilcilerinin yer aldığı TBMM olmalıdır.”