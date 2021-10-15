'Afganistan’da özellikle camileri hedef alan terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz'
Bakanlıktan, "Afganistan’da son dönemde özellikle camileri hedef alan insanlık dışı terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz." açıklaması yapıldı.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Afganistan’da son dönemde özellikle camileri hedef alan insanlık dışı terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Afganistan'da son dönemde terör saldırıları arttı. Bugün de Kandahar kentinde meydana gelen bombalı saldırıda en az 30 kişinin hayatını kaybettiği, 200'ün üzerinde de yaralının olduğu açıklandı.