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Afganistan'daki tüm FETÖ okullarının devir işlemi tamamlandı

Afganistan'da 5 FETÖ okulunu daha Eğitim Bakanlığı devraldı, böylece ülkedeki tüm FETÖ okullarının devir işlemi tamamlandı.

Afganistan'daki tüm FETÖ okullarının devir işlemi tamamlandı
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Afganistan'da 5 FETÖ okulunu daha Eğitim Bakanlığı devraldı, böylece ülkedeki tüm FETÖ okullarının devir işlemi tamamlandı.

Kaynak: AA

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