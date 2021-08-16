  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Afganistan'daki Türk vatandaşları yurda getirildi
Takip Et

Afganistan'daki Türk vatandaşları yurda getirildi

Türk Hava Yollarının Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Türk vatandaşlarını getiren uçağı İstanbul'a geldi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı Afganistan'da bulunan Türk vatandaşlarını yurda getirmek için operasyon başlattı. Bu kapsamda Türk Hava Yolları'nın (THY) yolcu uçağı Kabil'e gitti.

Türk vatandaşlarını Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan alan "TC-JJM" kuyruk tescilli "Boeing 777-300 ER" tipi uçağı saat 11.45'te Kabil'den İstanbul'a hareket etti.

"TK 707" sefer sayılı uçak, 324 yolcusuyla saat 16.55’te İstanbul Havalimanı'na indi.

Kabil’den gelen Türk vatandaşlarına koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul Havalimanı'na indikten sonra test yapıldı.

Afganistan’dan gelen Türk vatandaşları evlerinde karantinada girecek, 7. günde yapılacak testin ardından negatif sonuç alanlar 10. günün sonunda karantinadan çıkabilecek.

 

Öztrak'tan Afgan göçü açıklamasıÖztrak'tan Afgan göçü açıklamasıGündem
Taliban geldi, ülkeden kaçış başladı: Fotoğraflarla Afganistan'daki kaos...Taliban geldi, ülkeden kaçış başladı: Fotoğraflarla Afganistan'daki kaos...Gündem
Bahçeli: Taliban’la görüşmek dahil her seçenek dikkate alınmalıBahçeli: Taliban’la görüşmek dahil her seçenek dikkate alınmalıGündem
Türk Hava Yolları Afganistan seferlerini iptal ettiTürk Hava Yolları Afganistan seferlerini iptal ettiGündem

 