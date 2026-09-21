Afra Saraçoğlu havalimanında gözaltına alındı
Fransa'dan dönen ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, yurt dışından dönmesinin ardından gözaltına alındı.
Yurt dışında olduğunu açıklamıştı
18 Eylül'deki operasyon kapsamında Afra Saraçoğlu dışında Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Melis İşiten ve "Sefo" adıyla bilinen Seyfullah Sağır'ın da aralarında bulunduğu isimler gözaltına alınmıştı.
Saraçoğlu, kararın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yurt dışında bulunduğunu belirtmiş ve Türkiye'ye döner dönmez adli makamlara başvuracağını bildirmişti.