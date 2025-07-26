Afrika sıcakları megakentte su kullanımını artırdı! İstanbul’da su tüketiminde sıcak hava rekoru

İstanbul’da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava dalgası, su tüketimini rekor seviyelere taşıdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Temmuz 2025’teki veriler doğrultusunda günlük ortalama su tüketiminin geçen yıla göre yüzde 2,3 oranında arttığını duyurdu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kentte Temmuz 2025’te günlük ortalama su tüketimi 3 milyon 578 bin metreküp olarak gerçekleşti. Bu rakam, 2024 Temmuz ortalamasına göre yüzde 2,3’lük bir artış anlamına geliyor.

24 Temmuz’da zirveye ulaşıldı

Sıcaklıkların 35 dereceyi aştığı 24 Temmuz 2025 tarihinde ise megakentte günlük su tüketimi 3 milyon 750 bin metreküp ile ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu rakam, yaz aylarındaki su tüketim artışının ne kadar belirgin olduğunu gözler önüne serdi.

İBB'den tasarruf çağrısı

İBB’den yapılan açıklamada, "Yıl boyunca İstanbul'da su tüketiminde ortalama yüzde 2,5 ila yüzde 3 oranında artış beklenirken, Temmuz 2025 verileri bu tahminlerle paralel şekilde seyretti" denildi.

Ayrıca, açıklamada İstanbul’un su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi için çalışmaların sürdüğü belirtilerek, İstanbullulara suyu bilinçli ve tasarruflu kullanmaları çağrısı yapıldı.

İBB, sıcaklıkların artmaya devam etmesi halinde su tüketiminin daha da yükselebileceğine dikkat çekerek, bireysel önlemlerin büyük önem taşıdığını vurguladı.