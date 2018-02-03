Afrin harekatında 3 asker şehit oldu

03 Şubat 2018

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nda bir askerin, terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarıyla girilen çatışmada, bir askerin ise Kilis hudut bölgesinde teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit olduğu duyuruldu.

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 03 Şubat 2018 tarihinde, bir kahraman silah arkadaşımız PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada, bir kahraman silah arkadaşımız da Kilis hudut bölgesinde, aynı terör örgütü unsurları tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda şehit olmuştur."

Tank isabet aldı

TSK harekatta bir tankın da saldırıda isabet aldığını duyurdu.

Afrin'ın kuzeydoğusundaki Şeyh Horoz bölgesinde terör örgütleri mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda isabet alan tank civarında bulunan bir askerin şehit olduğu, bir askerin ise yaralandığı bildirildi.