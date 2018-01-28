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Afrin kırsalındaki terör mevzileri savaş uçakları ile vuruluyor

Hatay ilçesi karşısındaki terör mevzileri, TSK'ye ait savaş uçakları, helikopterler ve topçu birliklerince vuruluyor.

Afrin kırsalındaki terör mevzileri savaş uçakları ile vuruluyor
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Hatay'ın Reyhanlı, Hassa ve Kırıkhan ilçesi karşısındaki terör mevzileri Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait savaş uçakları, helikopterler ve topçu birliklerince vuruluyor.

TSK tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ üyesi teröristleri etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak Cumartesi günü başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Reyhanlı, Hassa ve Kırıkhan ilçelerinin karşısındaki Afrin kırsalında yer alan teröristlere ait birçok mevzi, TSK'ye ait savaş uçakları, helikopterler ve topçu birliklerince vuruluyor.

Çok sayıda savaş uçağı ve helikopterin sınır hattındaki uçuşu sürerken, sınır ötesindeki bazı noktalardan dumanların yükseldiği görüldü.

Öte yandan, sınır birliklerine yönelik askeri sevkıyatın da sürdüğü gözlendi.

Kaynak: AA

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