Afşin'de ticaret konteynerda sürüyor

Ticari hayatın normalleşmesi adına atılan adımlar sonucu iş yeri yıkılan veya zarar gören esnaf için Afşinbey Caddesi, Nazım Kaynak Bulvarı ve Eshab-ı Kehf Caddesi'nde AFAD tarafından konteyner çarşılar oluşturuldu.

Afşin Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Emrah Gümüş, depremin ilk anından bu yana vatandaşın ve esnafın yanında olduklarını söyledi. İlçede hayatın normale dönmesi için yoğun şekilde çalıştıklarını anlatan Gümüş, "Toparlanma aşamasına geldiğinde ilçemizin en büyük sıkıntılarından biri esnaflarımızın iş yerleri yıkılan veya ağır hasar alması oldu. Depremi yaşayan tüm il ve ilçelerimizde bu durum yaşandı. Depremden etkilenen esnaflarımızı ilçemizde kurulan konteyner çarşıya yerleştirdik" dedi.

Esnaf ve Sanatkârlar Odası olarak esnafın isteklerini hiçbir zaman geri çevirmediklerini aktaran Gümüş, şunları kaydetti: "İlçemizde 110 esnafımız tezgahını kurdu ve ticari hayata başladı. İlk etapta yağışlı havaların etkisiyle konteyner dükkânlarda akma sorunları oldu. Sıcak havaların etkisini de azaltmak için tüm konteynerlere çatı yapıldı. Esnafımızı şimdi hem yağmurdan hem de bir nebzede olsa sıcaktan kurtardık. Afşin halkımızdan da konteyner ve yerel esnafa ilgi göstermelerini istiyoruz. İnşallah en kısa zamanda dükkanlar tekrar yapılacak ve ilçe ekonomisine katkıda bulunmaya devam edecek.