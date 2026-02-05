Afyonkarahisar TOKİ kura çekimi canlı izle... Afyonkarahisar kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Bugün saat 11.00'de Afyonkarahisar 4 bin 370 konut için kura çekimi gerçekleşecek. Başvuru yapan on binler heyecanla törenin başlamasını beklerken canlı yayın linkini de araştırıyor. Öte yandan sonuçların ilan edileceği saat de merak konusu olmuş durumda...
TOKİ kura çekimi bugün Afyonkarahisar ve Kahramanmaraş'ta gerçekleşecek. Afyonkarahisar'da çekiliş saat 11.00'de başlayacak. Çekiliş Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu'nda yapılacak.
Afyonkarahisar TOKİ kura çekimi canlı izle
Afyonkarahisar kura çekiliş sonuç saati belli değil. Sonuçların akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor.
TOKİ kura sonuçları iki farklı yöntemle öğreniliyor. Vatandaşlar TOKİ resmi internet sitesi ve e-Devlet Kapısı üzerinden sonuçlara ulaşabiliyor.