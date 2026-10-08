Afyonkarahisar Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı vefat etti
Afyonkarahisar Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı, silahla vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralanan Ayrancı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ayrancı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Afyonkarahisar Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı, silahla vurulmuş halde bulundu.
Acı haberi Valilik duyurdu
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ayrancı'nın bu akşam saatlerinde vefat ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Merhum Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı'ya Allah'tan rahmet başta kıymetli ailesi ve yakınları olmak üzere, çalışma arkadaşlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.