Afyonkarahisar Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı vefat etti

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Afyonkarahisar Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı, silahla vurulmuş halde bulundu.

Acı haberi Valilik duyurdu

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ayrancı'nın bu akşam saatlerinde vefat ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Merhum Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı'ya Allah'tan rahmet başta kıymetli ailesi ve yakınları olmak üzere, çalışma arkadaşlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.