Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı kimdir?

12 Mayıs 2022 tarihli ve 31833 sayılı Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan "Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar" ile birlikte 10 ilin valisi yer değiştirirken, 9 ilin valisi Vali Mülkiye Başmüfettişliği görevine getirildi. Bu isimlerin yerine ise yeni valiler atandı. Bu isimlerden biri de Afyonkarahisar Valisi olarak atanan Kübra Güran Yiğitbaşı oldu.

Daha önce Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Kübra Güran Yiğitbaşı, bu atamanın ardından Türkiye'nin ilk başörtülü valisi oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kübra Güren Yiğitbaşı Afyonkarahisar’a, İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık Edirne’ye, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Vekili Erkan Kılıç Bolu’ya, Teftiş Kurulu Başkanı Turan Ergün Uşak’a, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Nurtaç Arslan Bartın’a, Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara Kırşehir’e, Mülkiye Başmüfettişi Birol Ekici Kırklareli’ye, Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç Niğde’ye, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu Tokat’a vali oldu.

Kararname ile vekaleten görev yapan İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Volkan Barış Göçmez asaleten atandı.

Teftiş Kurulu Başkanlığı görevine Kırşehir Valisi İbrahim Akın, İller İdaresi Genel Müdürlüğü görevine ise Mülkiye Müfettişi Selçuk Aslan getirildi.

Ayrıca Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Bartın Valisi Sinan Güner, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık ve Isparta Valisi Ömer Seymen valilik görevinden alındı.

Göç İdaresi Başkan Vekili Savaş Ünlü, Göç İdaresi Başkanlığına atandı. Mülkiye müfettişi Selçuk Aslan, İller İdaresi Genel Müdürü; Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Vekili Volkan Barış Göçmez, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü olarak görevlendirildi.

Kübra Güran Yiğitbaşı kimdir?

Kübra Güran Yiğitbaşı, 1979 yılında Ankara'da doğdu. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nde tamamlayan Kübra Güran Yiğitbaşı, ardından İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı.

Yüksek lisansını "Baba Yoksunluğunun Çocuk Üzerindeki Etkisi" çalışmasıyla tamamlayan Kübra Güran Yiğitbaşı, doktorasını ise Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde 2012 yılında, “İkna Edici İletişim Sürecinde Siyasal Mesaj Tasarımı” adlı teziyle bitirdi.