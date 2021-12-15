Afyonkarahisar ve Bolu'da yoğun kar yağışı

Afyonkarahisar'da Sinanpaşa ile Sandıklı ilçeleri arasındaki karayolunda, 1400 rakıma sahip Damlalı Boğazı'nda sabah saatlerinde kar başladı.

Karayolları 31. Şube Şefliği ekipleri, karın etkili olduğu Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda tuzlama çalışması başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri de sürücüleri kar yağışına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri de kar yağışının akşam saatlerinde il geneline yayılacağını ve hafta sonuna kadar aralıklarla devam edeceğini bildirdi.

Bazı araç sürücüleri araçlarını yol kenarına çekerek, kar manzarasından fotoğraf ve video çekti.

Abant Tabiat Parkı'nda kar kalınlığı 10, Kartalkaya'da 40 santimetreyi geçti

Bolu kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta ve 1350 metre yükseklikte bulunan Abant'ta dün başlayan sağanak, yerini gece kar yağışına bıraktı.

Yağışın etkisini sürdürdüğü Abant'ta kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti.

Tabiat parkındaki otellerin görevlileri traktörlerle karları küredi, tatilciler de araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Karayolları ekipleri, göl çevresinde karla mücadele çalışmaları sürdürüyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde de kar kalınlığı, iki gündür aralıklarla süren yağış ve yapay karlamayla 40 santimetreyi geçti.

Kartalkaya'da, 17 Aralık'ta açılacak sezon için hazırlıklar devam ediyor.

Domaniç-İnegöl yolunda kar yağışı

Kütahya'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçeleri arasındaki Domaniç Dağları'nda kar yağışı başladı.

Domaniç-İnegöl kara yolunun 1500 metre rakımlı Kocayayla mevkisi yağış nedeniyle beyaza büründü.

Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

Trafik ekipleri ise sürücülere kar ve sise karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.