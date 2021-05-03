Afyonkarahisar'da biyokütle enerji santralinde büyük yangın

İstasyon Caddesi'ndeki santralde odun ve tomrukların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede alevler tesisi sardı. Yangına acil müdahale için çevre illerden ekipler sevk edildi.

Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Çay, Emirdağ, Sultandağı ve Bolvadin ilçe ve belde itfaiye ekipleri, yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.