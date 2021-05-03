Afyonkarahisar'da biyokütle enerji santralinde büyük yangın
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, bir biyokütle enerji santralinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına müdahale ediliyor.
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İstasyon Caddesi'ndeki santralde odun ve tomrukların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede alevler tesisi sardı. Yangına acil müdahale için çevre illerden ekipler sevk edildi.
Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Çay, Emirdağ, Sultandağı ve Bolvadin ilçe ve belde itfaiye ekipleri, yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
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