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Afyonkarahisar'da sandık görevlisi muhtarı bıçakladı

Afyonkarahisar'da çıkan tartışmada bıçakla bacağından yaralanan mahalle muhtarı, hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi
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İddiaya göre, Akçin Yörükoğlu Atilla Millik Ortaokulu'nda sandık başında görevli Y.B., Akçin Mahalle muhtarı ve adayı Halit K. (69) ile tartışmaya başladı.

Okul bahçesinde devam eden kavgada Halit K. bıçakla yaralandı. Okulda görevli polisler, olaya müdahale etti.

Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan muhtar Halit K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Şüpheli Y.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.