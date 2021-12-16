Ağbaba: Asgari ücret bugünkü kura göre 5 bin 900 lira olmalıydı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, 2022 yılı için açıklanan asgari ücreti değerlendirdi.

CHP’nin daha önce dile getirdiği sorunların yerine geldiğini ifade eden Ağbaba, “Taşerona kadro, emekliye iki maaş ikramiye önerilerimizden sonra asgari ücretten de verginin kaldırılması önerimiz hükümet tarafından gerçekleşti. Bundan memnun olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Umarım 3600 ek gösterge ve emeklilikle yaşa takılanlar (EYT) sorunlarını da çözerlerse çözerler, çözemezlerse ilk geldiğimizde yapacağımız iş 3600 ek gösterge ve EYT meselesini çözmek olacak.” dedi.

Erdoğan’ın açıkladığı 4 bin 253 TL asgari ücret üzerine Ağbaba, şu değerlendirmeleri yaptı:

“Asgari ücrete yapılan zam 4250 rakamı asgari ücretinin Ocak ayından bu yana alım gücündeki azalmayı karşılamamaktadır. Eğer gerçekçi bir rakam olsaydı süte göre asgari ücretin 7 bin 100 TL olması gerekirdi. Yumurtaya göre 4 bin 695 TL olması lazımdı. Sivri bibere göre ise 4 bin 378 olması lazımdı. Asgari ücretlinin alım gücündeki kaybını yeni açıklanan asgari ücret rakamı karşılamamaktadır. Bugünkü kura göre, döviz bakımından olması gereken rakam ise en az 5 bin 900’dü. Ancak açıklanan bu rakamlar bile asgari ücrette, Avrupa’da sonuncu olmaktan Türkiye’yi kurtarmıyor.”

Ağbaba, Erdoğan’ın, “Bunlara sormak lazım, sizin geçmişinizde Türk lirasının olduğu ülkede bu insanları dolar ve euro ile mi çalıştırıyordunuz, bu insanları? Spekülatörlüğe gerek yok. Bizim paramız bellidir, o da Türk lirasıdır. Biz Türk liramızı yedirmeyeceğiz.” açıklamasına ise şu karşılığı verdi:

“Beşli çeteye dolar bazından ihale verirken milli para aklına gelmiyor ya da yandaşlarına dolar bazında ihale verirken aklına gelmiyor, yurt içinden yurttaşlarımızdan dolar bazı borçlanırken aklına milli para gelmiyor, Londra’daki faizlere dolar bazından faiz öderken aklına milli para gelmiyor. Milli para sadece emekliye, asgari ücretliye para verirken aklına geliyor. Bu açıklanan asgari ücret rakamıyla birlikte Avrupa’da en düşük asgari ücret alan işçi, Türk işçisi olmaya maalesef devam etti.”

"Zamma rağmen 274 dolara indi"

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise, “Beşli çeteye dolarla, avroyla ihaleleri dağıtan Erdoğan, iş emekçinin ücretini belirlemeye gelince ‘Bizim paramız bellidir, o da Türk lirasıdır’ diyor. Aynı aydınlanmayı dolarla, avroyla dağıttığınız ihalelerin Türk lirasına çevrilmesinde de bekliyoruz. Erdoğan'ın sebebi olduğu ekonomik kriz, senenin başında 385 dolar olan asgari ücreti, son zamma rağmen bugün 274 dolara indirdi. Emekçinin 111 doları, Erdoğan yapımı krize heba edildi. Hala ‘hep birlikte fedakarlıktan’ bahsediyor. Fedakarlık yapmak için 5'li çeteniz önden buyursun.” ifadelerini kullandı.