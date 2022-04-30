Ağbaba: Asgari ücretliler artık kredi kartına bağımlı olarak yaşamak zorunda kalıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, asgari ücretlilerin alım gücünde son bir yılda yaşanan değişimi gösteren bir araştırma yayınladı.

Ağbaba, araştırmasında, geçen yılın nisan ve mayıs ayları ile bu yılın aynı aylarındaki alım gücünü karşılaştırdı. Buna göre; asgari ücretli bir çalışan, geçen seneye kıyasla ekmek, et, tavuk eti, margarin, beyaz peynir, yumurta, nohut, ayçiçeği yağı, makarna, patates, domates, salatalık, şeker, un, mercimek gibi temel gıda ürünlerini almakta zorlanıyor.

Ağbaba, araştırmasında, “Bu yıl işçiler, 1 Mayıs’ta hem işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma gününü kutlarken aynı zamanda Ramazan Bayramı’nı da karşılamaktadır. Açlık sınırı altında yaşayan asgari ücretliler, en temel besin maddelerini karşılayabilmek için artık kredi kartlarına bağımlı olarak yaşamak zorunda kalıyor. Asgari ücretliler hem 1 Mayıs’ı hem de Ramazan Bayramı’nı açlık ve borç yükü altında karşılıyor.” dedi.

“Asgari ücretlinin bayram sofrası boş kaldı”

Asgari ücretlinin bayram sofrasının boş kaldığını belirten Ağbaba, “Açlık sınırının en az 1070 TL altında kalan asgari ücretli, bu yıl geçtiğimiz yıla göre temel besin maddelerini daha az alabilmektedir. Müjde diye sunulan yüzde 50 artışla 4 bin 253 TL’ye yükseltilen asgari ücret, geçtiğimiz yıl 2 bin 825 TL’nin alım gücü olarak kat be kat altında kaldı. Asgari ücretlinin geçtiğimiz bayrama göre ekmekteki kaybı ise en az 45 adet oldu.” dedi.

“Et ve tavuk tüketimi asgari ücretli için hayal”

Özellikle et ve et ürünlerinde yaşanan fahiş fiyat artışlarının asgari ücretlinin ve ailesinin bu ürünlere ulaşmasını imkânsız kıldığını söyleyen Ağbaba, şunları kaydetti:

“Artık gramla tüketilen bu ürünleri asgari ücretliler, market reyonlarında sadece uzaktan seyretmekle yetiniyor. Asgari ücretlinin bu bayramda sofrasındaki kaybı, geçen yıl göre tavukta en az 55 kilo olurken ette en az 16 kg olarak hesaplandı.

“Sebze ürünleri dahi sofrada artık lüks oldu”

Asgari ücretliler, geçen yıla göre sofrasındaki en büyük kayıpları sebze ve meyve ürünlerinde yaşadı. Geçtiğimiz yıla göre asgari ücretlilerin salatalıktaki kaybı 377 kilo olurken kilosu 50 TL’ye kadar yükselen sivribiberde ise en az 310 kilo olarak hesaplandı. Yine asgari ücretlinin bu yılki bayram sofrasından en az 346 kilo patates ve 258 kilo domates eksildi. Asgari ücretlinin sofrasındaki kaybı, geçtiğimiz bayrama göre şekerde 116 kilo, makarna da ise 110 paket olarak hesaplandı.”

Tüketicilerin toplamda 215 milyar TL olan 2021 yılsonu kredi kartı borçlarının nisan ayının ikinci haftası itibariyle 238 milyar 700 milyon TL’ye ulaştığını vurgulayan Ağbaba, şunları ifade etti:

“Yine 2021 yılsonu itibariyle 482 milyar 44 milyon TL olan tüketici kredileri, yılın ilk 4 ayında 498 milyar 775 milyon TL’ye ulaşmış oldu. Enflasyonun her ay artarak bir önceki ayın rekorunu kırması ile ücretli emekçilerin bankalara olan ihtiyaç ve kredi kartı borçları da aynı şekilde artmaktadır. Açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşayan emekçiler, artık temel gereksinimlerini dahi karşılayabilmek için kredilere bağımlı hale gelmektedir. Emekçiler, bu yıl Ramazan Bayramı’nı geçtiğimiz yıla göre hem daha fazla aç kalarak hem de daha fazla borçlanarak karşılamaktadır.” (ANKA)