Ağbaba: Bugün yaşanan hiperenflasyondur

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerini değerlendirdi.

Acil olarak asgari ücrete ek zam yapılması gerektiğini belirten Ağbaba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Resmi enflasyon oranı yüzde 61! 20 yıllık rekor devam ediyor. Üretici fiyat endeksi yüzde 114,97.

Mart 1995'ten itibaren en yüksek seviye! Üretici fiyat endeksi ile tüketici fiyat endeksi arasındaki makas her ay yeni rekorlar kırmaya devam ediyor. ÜFE ile TÜFE arasındaki fark yüzde 53.83'e çıktı.

1⃣ Resmi enflasyon oranı yüzde 61!

20 yıllık rekor devam ediyor..



Üretici fiyat endeksi yüzde 114,97.

Mart 1995'ten itibaren en yüksek seviye!#enflasyon — Veli Ağbaba (@veliagbaba) April 4, 2022

Yüzde 60'ı aşan tüketici enflasyonumuz ilerleyen aylarda üç haneye dayanacak!

@ENAGRUP enflasyonu ile TÜİK enflasyonu arasındaki uçurum da artmış durumda. Halkın enflasyonunda yıllık artış yüzde 142 ile resmi enflasyonun 81 puan üzerinde yer alıyor. Işıltılı Nebati ne diyordu: "Enflasyon Ocak'ta pik yapar ama Haziran 2023'te tek hane olur." Bu gidişle tek haneli enflasyon hayal ürünü bile olamaz.

Açık konuşalım: Bugün yaşanan #hiperenflasyon'dur. Baş Ekonomist'e ve Nebati'ye duyurulur! Söylenecek çok söz var ama şu an acil olarak asgari ücrete ek zam yapılmalıdır!

10 milyon asgari ücretli ile emeklinin bu maaşlarla hayatını sürdürebilmesi imkansız! Yetkililere çağrımızı yineliyoruz."