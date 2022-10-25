Ağbaba: Cemevleri kültür evlerine dönüştürülmeye çalışılıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletevekili Veli Ağbaba, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda cemevlerine yönelik düzenlemelerin de yer aldığı torba kanun teklifinin görüşmeleri sırasında söz aldı.

Ağbaba, şunları söyledi:

“Bu yasa teklifi diğer yasa tekliflerine de benzeyen bir teklif. Burada konunun muhatapları maalesef yok. Örneğin yıllardan beri Alevilerin haklarını almak için, Aleviliği bugün Türkiye’nin gündemine getiren Alevi Bektaşi kurumlarının hiçbirinin görüşü alınmış değil. Buna tarihi adım deniyor ama maalesef bu bile o inancı temsil eden kurumlara büyük bir saygısızlık olarak gördüğümü söylemek istiyorum.

Biraz önce AKP grubundan arkadaşlar ‘Alevilik konuşuluyor ilk kez’ dediler, kusura bakmayın bu sizin sayenizde değil. Alevi kurumlarının sayesinde, Alevilerin bedel ödemesi sayesinde bugün Alevilik konuşulmaya başlandı. Maalesef zaman zaman Alevilik bir olumsuz anlamda da konuşuluyor, hatırlayın bir Cumhurbaşkanı ile Adalet Bakanı’nın konuşmasını; bir hakim ile ilgili bir değerlendirme yapılıyor, ‘Hakim alevi’ deniliyor.

"Alevilerin en temel talebi eşit yurttaşlık"

Şimdi Alevilerin en temel talebi eşit yurttaşlık talebidir. Bunun için yıllardır uğraş veriyorlar. Getirilen teklifte aslında Alevilerin hiçbir talebi karşılanmıyor. Cemevleri ibadethane oluyor mu, hayır. Bir toplumun, bir kişinin bile burası benim ibadethanem diyorsa hiç kimse kusura bakmasın buna kimse bir şey diyemez. Bizim için de sözün bittiği noktadır. Aleviler de yıllardan beri cemevlerinde ibadetlerini yapmaya çalışıyorlar. Belki bilmeyebilirsiniz, Malatya Arapkir ilçesi Onar köyünde tam 900 yıllık bir cemevi var. Orada insanlar yüzyıllardan beri bazen gizli bazen açık ibadetlerini yerine getirmeye çalışıyorlar.

Alevilik sorunu çimento vermekle, demir vermekle çözülmüyor. Alevilik meselesi elektrik ve su ile de değerlendirilemez. Yıllardan beri Alevi haklarını arayan dernekler var, bu teklifi getirirken bu arkadaşlarımızdan ya da derneklerden bir tek görüş aldınız mı? Cemevleri Kültür Bakanlığı’na bağlanıyor, cemevlerinde tiyatro oynanmayacak ya da konser verilmeyecek, bu insanlar yüzyıllardan beri yaptıkları gibi cemevlerinde ibadetlerini yapacaklar.

İbadet yapılan bir yer kültür alanına sıkıştırılarak o inancın sahiplerine saygısızlık ve o inanca saygısızlıktır. Kültür Bakanlığı aracılığıyla Aleviliği kontrol altına alacak ve dedelere maaş verilecek. Kime soracaksınız buraya bir dede atarken? Yine her zaman yaptığınız gibi bütün devlet kademelerinde örgütlendiğiniz gibi aynı şeyleri yapacaksınız. Alevilerin sorunu eşit yurttaşlıktır. Cemevleri otomatik olarak kültür evlerine dönüştürülmeye çalışılıyor. Alevi kimliğinin tarihsel ve kültürel birikimi hedef alınıyor. Mutlaka Alevilik meselesi çözülürken siyasi partilerinde bulunduğu bir komisyon kurulmalı ve o komisyon aracılığıyla çözülmeli, olmazsa olmaz Alevi kurumlarının söylediği söz de önemli. Örneğin burada -konu gündeme gelmedi ama- Aleviler birçok katliam yaşamıştır, birçok acı çekmiştir. Örneğin Sivas Madımak’la ilgili bir şey yok. Maalesef daha önce katille kurban aynı mekanda sergileniyordu, onunla ilgili bir gelişme yok. Bu maalesef Aleviliği tekrar taca atmaktır, Aleviliğin tarihsel mücadelesini yok saymaktır.” (ANKA)