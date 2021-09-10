Ağbaba: Çorum kadar yeni işsizimiz oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı iş gücü istatistiklerini açıkladı. TÜİK verilerine göre, temmuz ayında işsiz sayısı 506 bin kişi artarak 3 milyon 902 bin kişiye yükseldi. İşsizlik oranı da yüzde 12 oldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, kısa çalışma ödeneği ve fesih yasağı nedeniyle yeni işsizler ordusunun artabileceği konusunda hükümeti uyardıklarını hatırlatarak şöyle konuştu:

“TÜİK’in resmi verilerin göre, bir ayda yeni 506 bin işsizimiz maalesef gerçekleşti. Artık yeni 506 yeni işsizimiz var. Bu, saatte 708 kişinin işsiz kalması, günlük ise 17 bin kişinin işsiz kalmasına denk gelmektedir. Biz, haziran ayında normalleşme başladığında uyarmıştık. Eğer kısa çalışma ödeneği, fesih yasağı devam etmediği sürece Türkiye’de yeni işsiz ordusunun olabileceği konusunda hükümeti uyarmıştık. Hem fesih yasağının kaldırılması hem de kısa çalışma ödeneğinin bitirilmesi yeni işsizi ordusunun katılmasına sebep oldu. Bu rakamlar TÜİK’in açıklamış olduğu rakamlar. TÜİK’in açıklamış olduğu rakamların ne kadar gerçekçi olduğunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

Hükümet eğer önlem almazsa önümüzdeki aylarda çok daha fazla yeni işsizlerimiz, işsizler ordusuna katılacaktır. Cumhurbaşkanın ‘1,5 milyon yeni istihdam yarattık’ söyleminin de ne kadar hayali olduğunu, gerçek dışı olduğunu bu rakamlar ortaya koymuştur. Şırnak ilimiz kadar, Çorum ilimiz kadar yeni işsizimiz olmuştur.

Ayrıca TÜİK’in rakamlarının gerçek olmadığını İŞKUR verileri ortaya koymaktadır. Haziran ve ağustos aylarında, İŞKUR’a 244 bin kişi ‘iş arıyorum’ diye başvurarak İŞKUR’daki kayıtlı işsiz sayımız 3 milyon 200 bine yükselmiştir. Buradan anlaşılıyor ki işsiz kalıp İŞKUR’a başvurmayan yüz binlerce insanımız vardır. AKP milletvekillerinin yakınlarının çifter maaş aldığı bir dönemde 506 bin yeni işsizimizin oluşması da Türkiye’nin acı gerçeğini göstermektedir. Birileri üçer beşer maaş almakta, birileri de iş aramaya devam etmektedir.”